Попова объявила о старте прививочной кампании против гриппа
Попова: в России стартует кампания по вакцинации против гриппа
Владивосток, 11 сентября, 2023, 08:41 — ИА Регнум. В России начинается кампания по вакцинации против гриппа. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова на Восточном экономическом форуме.
«Сегодня на стенде Роспотребнадзора мы объявляем старт прививочной кампании от гриппа», — сообщила она.
Все участники форума могут пройти обследование в специально оборудованном медицинском кабинете и сделать бесплатную прививку от гриппа отечественной вакциной с актуальными штаммами.
Как передавало ИА Регнум, ранее Попова заявила, что российские вакцины показали очень хорошую эффективность от гриппа, который распространён в стране, чувствительность гриппа к российским вакцинам не ослабла.
В группы риска по гриппу и другим респираторным инфекциям (в том числе и коронавирусу) входят пожилые люди, пациенты с некоторыми хроническими заболеваниями, а также представители профессий, контактирующих с людьми.
Врач-иммунолог, кандидат медицинских наук, врач Европейского центра вакцинации Зоя Скорпилева в комментарии ИА Регнум подчеркнула, что с гриппом существует доказанная ситуация по поводу привитых и непривитых: вакцинируемые болеют в лёгкой форме или не болеют вовсе, но главное — нет последствий в виде тяжёлых форм, осложнений и летальных исходов.