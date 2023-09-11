Владивосток, 11 сентября, 2023, 08:41 — ИА Регнум. В России начинается кампания по вакцинации против гриппа. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова на Восточном экономическом форуме.

Дарья Драй ИА REGNUM Пункт вакцинации от гриппа

«Сегодня на стенде Роспотребнадзора мы объявляем старт прививочной кампании от гриппа», — сообщила она.

Все участники форума могут пройти обследование в специально оборудованном медицинском кабинете и сделать бесплатную прививку от гриппа отечественной вакциной с актуальными штаммами.

Как передавало ИА Регнум, ранее Попова заявила, что российские вакцины показали очень хорошую эффективность от гриппа, который распространён в стране, чувствительность гриппа к российским вакцинам не ослабла.

В группы риска по гриппу и другим респираторным инфекциям (в том числе и коронавирусу) входят пожилые люди, пациенты с некоторыми хроническими заболеваниями, а также представители профессий, контактирующих с людьми.

Врач-иммунолог, кандидат медицинских наук, врач Европейского центра вакцинации Зоя Скорпилева в комментарии ИА Регнум подчеркнула, что с гриппом существует доказанная ситуация по поводу привитых и непривитых: вакцинируемые болеют в лёгкой форме или не болеют вовсе, но главное — нет последствий в виде тяжёлых форм, осложнений и летальных исходов.