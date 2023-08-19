Москва, 19 августа, 2023, 13:37 — ИА Регнум. Новый вариант коронавируса BA.2.86 с более чем 30 мутациями не несёт серьёзной опасности, сообщил врач-иммунолог Владислав Жемчугов.

Иван Шилов ИА Регнум

«Думаю, что ничем он не опасен и ничем он не будет грозить, потому что это отражение естественного процесса», — сказал он в беседе с «Лентой․ру».

По его словам, SARS-CoV-2 продолжает мутировать практически ежедневно, поскольку таким образом вирус адаптируется к меняющимся условиям.

«Если новая конструкция (вируса) получается… более заразительная, то она будет вытеснять все предыдущие конструкции», — объяснил врач.

Как сообщало ИА Регнум, в Великобритании впервые выявили новый вариант коронавируса BA.2.86, который отличает от других большое количество мутаций.

Журналисты газеты Guardian написали, что новый вариант имеет «более 30 мутаций в шиповидном белке». По всему миру выявлено шесть заболевших BA.2.86. Первые случаи зарегистрировали в США, Дании и Израиле.