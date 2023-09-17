Москва, 17 сентября, 2023, 20:55 — ИА Регнум. Доктор медицинских наук и известный телеведущий Александр Мясников в своём Telegram-канале рассказал, нужно ли делать прививку от COVID-19 в преддверии возможного подъёма заболеваемости.

(сс) Dmitry Rozhkov Александр Мясников

В первую очередь он посоветовал следовать рекомендациям Росздравнадзора. Однако, по его мнению, ситуация стремительно меняется, и рекомендации отстают.

Он напомнил, что в России доступны несколько разновидностей вакцин от COVID, но все они разработаны против первоначального коронавируса, который с тех пор многократно мутировал. «Спутник», «ЭпиВакКорона», «КовиВак» появились до появления «Омикрона», отметил Мясников. Аналогичные по составу вакцины Pfizer и Moderna не рекомендуются контролирующими органами к применению с апреля 2023. Векторная вакцина J&J тоже не применяется с мая 2023 года.

В России на настоящем этапе прививаться нечем, считает доктор. По его словам, клинические исследования бивалентной вакцины (обновлённого «Спутника») только объявлены, а конец их запланирован на 2024 год. Назальный вариант «Спутника», по-прежнему моновалентный, то есть меняется путь введения вакцины, но состав её старый, без учета «омикрона» и его «детей».

«У врачей пока только надежды, что у последних трех мутаций Омикрона не так и много отличий друг от друга и поэтому бивалентные вакцины будут, частично хотя бы, покрывать эти подвиды. Именно надежды, уверенности ни у кого нет — время покажет», — заключил он.

Как передавало ИА Регнум, 11 сентября глава Роспотребнадзора Анна Попова объявила старт прививочной кампании в России. Ранее она заявляла, что российские вакцины показали очень хорошую эффективность от гриппа, который распространён в стране, чувствительность гриппа к российским вакцинам не ослабла.

16 сентября в пресс-службе кабинета министров РФ сообщили, что на территории Дома правительства России из-за сезонного роста заболеваемости ОРВИ, гриппом и COVID-19 временно ввели масочный режим. Отмечается, что временные ограничения будут способствовать сохранению благоприятной эпидемиологической ситуации.

Как отметили в пресс-службе Роспотребнадзора, масочный режим в России вводить не планируется, локальные ограничения могут временно вводиться в учреждениях из-за осеннего роста заболеваемости ОРВИ, гриппом и коронавирусной инфекцией.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, в свою очередь, заявил, что в Кремле пока не вводили масочный режим и ждут рекомендации врачей.