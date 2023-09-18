Москва, 18 сентября, 2023, 14:57 — ИА Регнум. В Роспотребнадзоре 18 сентября заявили, что новый вариант коронавируса BA.2.86 «Пирола» заразнее предшественников.

Сергей Булкин/NEWS.ru/ТАСС

«Новый вариант коронавируса «Пирола» имеет ряд дополнительных мутаций по сравнению с ранее выявленными вариантами «Омикрона», он более заразный, чем его предшественники», — сообщила пресс-служба ведомства.

В России есть тесты для выявления и средства для лечения этого геноварианта, а обновлённые вакцины эффективны для облегчения тяжести заболевания, добавили в Роспотребнадзоре.

Об обнаружении варианта коронавируса BA.2.86 в Великобритании впервые стало известно 18 августа. Власти страны отметили, что он отличается большим количеством мутаций. Журналисты издания Guardian сообщили, что «Пирола» насчитывает более 30 мутаций в шиповидном белке. На тот момент в мире выявили шесть заболевших BA.2.86, первые случаи зарегистрировали в США, Дании и Израиле.

На следующий день врач-иммунолог Владислав Жемчугов заявил, что вариант BA.2.86 не несёт серьёзной опасности. По его словам, «оригинальный» SARS-CoV-2 продолжает мутировать практически ежедневно, поскольку таким образом адаптируется к меняющимся внешним условиям.

Глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус заявил 6 сентября, что коронавирус не исчезнет. По его мнению, об этом свидетельствует увеличение числа умерших и госпитализированных из-за коронавирусной инфекции на Ближнем Востоке, в Азии и Европе. Гебрейесус уточнил, что сейчас в мире нет доминирующего варианта коронавируса, число подвариантов снижается, а вариант BA.2.86 выявили в небольшом количестве только в 11 странах.