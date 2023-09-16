Москва, 16 сентября, 2023, 18:22 — ИА Регнум. Масочный режим в России вводить не планируется, локальные ограничения могут временно вводиться в учреждениях из-за осеннего роста заболеваемости ОРВИ, гриппом и коронавирусной инфекцией. Об этом 16 сентября сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

Иван Шилов ИА REGNUM Роспотребнадзор

«Ограничительные меры, такие как, например, масочный режим, не планируются, если для этого не будет серьёзных оснований», — говорится в сообщении.

Отмечается, что на определённый период могут быть введены ограничения локального характера в учреждениях.

Как сообщало ИА Регнум, масочный режим временно ввели на территории Дома правительства России из-за сезонного роста заболеваемости ОРВИ, гриппом и COVID-19. Отмечается, что временные ограничения будут способствовать сохранению благоприятной эпидемиологической ситуации.

В начале июля Роспотребнадзор отменил нормативы по тестированию населения на COVID-19. Эти нормативы были введены в октябре 2020 года постановлением главного санитарного врача о дополнительных мерах по снижению рисков распространения COVID-19 в период сезонного подъёма заболеваемости ОРВИ и гриппом.