Москва, 14 декабря, 2022, 16:41 — ИА Регнум. Российские вакцины показали очень хорошую эффективность от гриппа, который сейчас распространён в стране, заявила 14 декабря глава Роспотребнадзора Анна Попова на совещании президента с правительством.

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцина

Чиновник пояснила, что российские вакцины против гриппа полностью противостоят нынешнему варианту вируса. Чувствительность гриппа к российским вакцинам не ослабла.

Добавим, что на совещании президент РФ Владимир Путин заявил, что в стране нужно продолжать вакцинацию, необходимо давать людям возможность защититься от инфекций.

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