Ереван, 19 сентября, 2023, 19:21 — ИА Регнум. Участники стихийной акции протеста, начавшейся в Ереване возле здания правительства Армении, потребовали отставки премьер-министра Никола Пашиняна. Об этом сообщил новостной портал Alphanews.

Асатур Есаянц/Sputnik/РИА Новости

«Граждане требуют отставки премьер-министра Никола Пашиняна», — говорится в сообщении.

Поводом для протеста стало обострение ситуации в Нагорном Карабахе и недовольство позицией Еревана по этому вопросу. Протестующие призвали не позволить сдать Азербайджану непризнанную республику.

Участники акции перекрыли движение на улицах возле дома правительства. Они ожидают, что после завершения рабочего дня количество протестующих вырастет. После этого они решат, как поступить дальше.

Сообщается, что в ходе акции было обострение, началась давка и потасовки активистов с правоохранителями, но потом ситуация успокоилась.

Как сообщало ИА Регнум, Пашинян заявил, что Армения ни в коем случае не должна вмешиваться в конфликт в Нагорном Карабахе, как бы её к этому не склоняли. При этом он осудил начало боевых действий Азербайджаном. Премьер-министр также заявил, что знает о призывах совершить госпереворот в Армении, и пригрозил ответными мерами.

Азербайджан начал боевые действия на территории Карабаха 19 сентября, объявив, что предпринимает «антитеррористические меры». К вечеру в Баку заявили о скором достижении основных целей военной операции, главная из которых — нейтрализация военной инфраструктуры в регионе.

В Нагорном Карабахе сообщили, что азербайджанская армия применяет артиллерию, беспилотники и авиацию. От её действий погибли пять человек, 80 получили ранения, в том числе 15 мирных жителей.

МИД России после начала операции Баку в Карабахе призывал конфликтующие стороны остановить кровопролитие и вернуться к дипломатическому урегулированию. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о непростой ситуации, в которой сейчас выполняют свою миссию российские миротворцы в Нагорном Карабахе.

После заключения 9 ноября 2020 года трёхстороннего заявления президентов России и Азербайджана Владимира Путина и Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна Россия ввела миротворцев в Нагорный Карабах. После этого перестала ухудшаться ситуация на границе стран и прекратились боевые действия.