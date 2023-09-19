Степанакерт, 19 сентября, 2023, 18:39 — ИА Регнум. Бои в Карабахе продолжаются по всей линии соприкосновения, сообщили 19 сентября в непризнанной Нагорно-Карабахской Республике.

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«ВС Азербайджана применяет артиллерию, беспилотники, боевую авиацию», — говорится в сообщении.

Азербайджанское министерство обороны 19 сентября объявило о начале «антитеррористического мероприятия» локального характера на территории Нагорного Карабаха. Операцию, как заявили в ведомстве, начали для пресечения провокаций в районе, для разоружения и вывода формирований ВС Армении с территорий Азербайджана и для обеспечения безопасности мирного населения.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что военных Армении в Нагорном Карабахе нет и что Баку провоцирует Ереван к срыву договорённостей. Также премьер сообщил о призывах, звучащих из Нагорного Карабаха, к госперевороту в Армении.

Позже в Степанакерте сообщили о пятерых погибших и 80 получивших ранения в ходе «операции» Азербайджана в Карабахе 19 сентября.

МИД России после начала операции Баку в Карабахе призывал конфликтующие стороны остановить кровопролитие и вернуться к дипломатическому урегулированию. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о непростой ситуации, в которой сейчас выполняют свою миссию российские миротворцы в Нагорном Карабахе.

После заключения 9 ноября 2020 года трёхстороннего заявления президентов России и Азербайджана Владимира Путина и Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна Россия ввела миротворцев в Нагорный Карабах. После этого перестала ухудшаться ситуация на границе стран и прекратились боевые действия.

В январе 2021 года стороны подписали заявление о разблокировке транспортных коридоров между республиками и Карабахом. Позднее Алиев заявил, что мирный договор должен быть составлен «на основе международных норм и принципов», без положений о Нагорном Карабахе, а Пашинян добавил, что страны признают территориальную целостность друг друга в пределах границ времён СССР.

После встречи он сказал, что остался недоволен итогами переговоров по разблокированию Лачинского коридора.