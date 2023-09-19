Москва, 19 сентября, 2023, 14:20 — ИА Регнум. Россия призывает конфликтующие стороны остановить кровопролитие в Нагорном Карабахе и вернуться к дипломатическому урегулированию. Об этом 19 сентября заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Артем Геодакян/ТАСС

«Российская сторона настоятельно призывает конфликтующие стороны остановить кровопролитие, незамедлительно прекратить военные действия и вернуться на путь политико-дипломатического регулирования», — заявила российский дипломат.

Как подчеркнула представитель российского внешнеполитического ведомства, в сложившейся обстановке российский миротворческий контингент продолжает выполнять свои задачи. Россия исходит из того, что безопасность миротворцев в Карабахе будет безоговорочно обеспечена всеми сторонами, добавила Захарова.

Также российский дипломат отметила, что российские миротворцы находятся в контакте с представителями армян Карабаха и властями Азербайджана для прекращения огня и возвращения к реализации трёхсторонних договорённостей на высшем уровне.

Россия развернула миротворческий контингент в Нагорном Карабахе в соответствии с заключённым 9 ноября 2020 года трёхсторонним заявлением президентов России, Азербайджана и премьер-министра Армении о прекращении огня. Согласно соглашению, вдоль коридора, соединяющего Нагорный Карабах с Арменией развёртывается миротворческий контингент Российской Федерации. Также документ предусматривал разблокировку всех экономических и транспортных связей региона, а контроль возложили на пограничную службу России.

Азербайджан начал в Нагорном Карабахе «антитеррористические действия» локального характера 19 сентября. В министерстве обороны республики заявили, что мероприятия проводят для обеспечения безопасности азербайджанских военнослужащих и восстановления конституционного строя. Министерство иностранных дел Азербайджана заявило, что единственным путём к миру в регионе является полный вывод Вооружённых сил Армении из Нагорного Карабаха.

Позже 19 сентября Минобороны Армении заявило об относительно стабильной ситуации на границах.