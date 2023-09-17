Москва, 17 сентября, 2023, 22:38 — ИА Регнум. Посол РФ в КНДР Александр Мацегора с уверенностью заявил, что глава Северной Кореи Ким Чен Ын остался доволен визитом в Россию. Об этом дипломат сказал в эфире «Соловьев Live».

President.go.kr Ким Чен Ын

Посол заверил, что лидер Ын остался доволен визитом на Дальний Восток России.

У обоих стран, по словам Мацегоры, обширные планы на будущее.

«Когда мы провожали Ким Чен Ына и делегацию здесь, на Артемовском полустанке, по-моему, как мне показалось, он остался доволен», — сказал посол.

Как сообщало ИА Регнум, визит Ына в Россию проходил на фоне начала нового период расцвета отношений между двумя странами. Об этом 17 сентября написало Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

12 сентября северокорейский лидер приехал в Россию с официальным визитом на бронепоезде. 13 сентября он встретился с президентом Владимиром Путиным на космодроме «Восточный». Путин отметил, что переговоры прошли продуктивно, с откровенным обменом мнениями. Он заявил о большом количестве совместных интересных проектов у России и КНДР. Ким Чен Ын пригласил президента России Владимира Путина посетить Пхеньян.

15 сентября северокорейский лидер побывал на авиационном заводе в Комсомольске-на-Амуре, а также оценил демонстрационный полёт истребителя Су-35.

16 сентября он прибыл во Владивосток. Там вместе с главой Минобороны России Сергеем Шойгу посетил аэродром Кневичи, а после посмотрел постановку балета «Спящая красавица» на Приморской сцене Мариинского театра.

17 сентября лидер КНДР посетил кампус Дальневосточного федерального университета на острове Русский во Владивостоке. После этого власти Приморского края проводили Ким Чен Ына с железнодорожной станции, он завершил свой визит в Россию, его бронепоезд уехал.