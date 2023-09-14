Москва, 14 сентября, 2023, 14:20 — ИА Регнум. Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын пригласил президента России Владимира Путина с визитом в Пхеньян, сообщил 14 сентября пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Владимир Смирнов/ТАСС Председатель государственных дел КНДР Ким Чен Ын

«Во время общения тет-а-тет Ким Чен Ын пригласил Путина посетить Северную Корею с визитом», — сказал Песков.

Представитель Кремля добавил, что Путин с благодарностью принял это приглашение.

«И дальше все согласования пройдут по дипломатическим каналам», — добавил он.

Как сообщало ИА Регнум, переговоры президента России Владимира Путина и лидера КНДР Ким Чен Ына прошли 13 сентября на космодроме Восточный и длились больше пяти часов. Лидеры обсудили стратегическое и тактическое сотрудничество, обстановку на Корейском полуострове и ситуацию в Европе. Глава КНДР посетил Россию впервые с 2019 года.