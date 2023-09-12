Владивосток, 12 сентября, 2023, 16:10 — ИА Регнум. Лидер КНДР Ким Чен Ын прибыл в Россию с официальным визитом, глава Минприроды РФ и председатель межправкомиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству с КНДР Александр Козлов встретил его в Приморском крае.

РИА Новости/Александр Сафронов Лидер КНДР Ким Чен Ын

Северокорейский лидер сошёл с поезда в районе моста через реку Туманную.

«Встретил северокорейского лидера. Ким Чен Ын прибыл в Россию с официальным визитом», — написал Козлов в Telegram-канале.

Министр отметил, что Россия и Северная Корея крепко дружат уже 75 лет. Все эти годы страны поддерживают и помогают друг другу не только как соседи, но и как ближайшие соратники.

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Как сообщало ИА Регнум, ранее бронепоезд Ким Чен Ына пересёк границу между Россией и КНДР, проехал Хасанский район Приморского края и железнодорожный мост через реку Раздольную. Из Пхеньяна глава Северной Кореи выехал 10 сентября. Ожидается, что Ким Чен Ын встретится с президентом России Владимиром Путиным.