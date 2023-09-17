Пхеньян, 17 сентября, 2023, 17:13 — ИА Регнум. Визит лидера КНДР Ким Чен Ына в Россию проходил на фоне начала нового период расцвета отношений между двумя странами. Об этом 17 сентября написало Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Владимир Смирнов/ТАСС Президент РФ Владимир Путин и председатель государственных дел КНДР Ким Чен Ын

«Горячая атмосфера приветствия царила в городе Владивостоке, который встречает уважаемого товарища Ким Чен Ына в то время, когда открывается период нового бурного развития дружбы, солидарности и сотрудничества в истории развития отношений двух стран — КНДР и РФ», — говорится в материале.

Как передавало ИА Регнум, 12 сентября северокорейский лидер приехал в Россию с официальным визитом на бронепоезде. 13 сентября он встретился с президентом Владимиром Путиным на космодроме Восточный. Путин отметил, что переговоры прошли продуктивно, с откровенным обменом мнениями. Он заявил о большом количестве совместных интересных проектов у России и КНДР. Ким Чен Ын пригласил президента России Владимира Путина посетить Пхеньян.

15 сентября северокорейский лидер побывал на авиационном заводе в Комсомольске-на-Амуре, а также оценил демонстрационный полёт истребителя Су-35.

16 сентября он прибыл во Владивосток. Там вместе с главой Минобороны России Сергеем Шойгу посетил аэродром Кневичи, а после посмотрел постановку балета «Спящая красавица» на Приморской сцене Мариинского театра.

17 сентября лидер КНДР посетил кампус Дальневосточного федерального университета на острове Русский во Владивостоке. После этого власти Приморского края проводили Ким Чен Ына с железнодорожной станции, он завершил свой визит в Россию, его бронепоезд уехал.