Владивосток, 16 сентября, 2023, 05:52 — ИА Регнум. Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын прибыл на аэродром Кневичи в пригороде Владивостока, где его встретил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу.

Иван Шилов ИА REGNUM Ким Чен Ын

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Северокорейскую делегацию приветствовал почетный караул Преображенского полка.

На аэродроме Ким Чен Ыну показали три самолёта стратегической авиации Воздушно-космических сил РФ.

Также глава Минобороны России Сергей Шойгу представил северокорейскому лидеру ракетный комплекс «Кинжал» на ракетоносце МиГ-31И, истребители Су-34, Су-30СМ, Су-35С, штурмовик Су-25СМ3 и дальнемагистральный пассажирский самолет Ту-214.

Как сообщало ИА Регнум, Ким Чен Ын на своём бронепоезде прибыл 16 сентября во Владивосток. На железнодорожном вокзале его встретили министр природных ресурсов и экологии России Александр Козлов и губернатор Приморья Олег Кожемяко.

У лидера КНДР в регионе насыщенная программа. Будет обсуждаться широкий спектр вопросов. В их числе — обмен школьниками для оздоровительного отдыха.

После визита в Россию лидер Северной Кореи Ким Чен Ын попал в базу украинского сайта «Миротворец».