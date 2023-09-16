Владивосток, 16 сентября, 2023, 05:52 — ИА Регнум. Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын прибыл на аэродром Кневичи в пригороде Владивостока, где его встретил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу.

Иван Шилов ИА REGNUM
Ким Чен Ын

Северокорейскую делегацию приветствовал почетный караул Преображенского полка.

На аэродроме Ким Чен Ыну показали три самолёта стратегической авиации Воздушно-космических сил РФ.

Также глава Минобороны России Сергей Шойгу представил северокорейскому лидеру ракетный комплекс «Кинжал» на ракетоносце МиГ-31И, истребители Су-34, Су-30СМ, Су-35С, штурмовик Су-25СМ3 и дальнемагистральный пассажирский самолет Ту-214.

Как сообщало ИА Регнум, Ким Чен Ын на своём бронепоезде прибыл 16 сентября во Владивосток. На железнодорожном вокзале его встретили министр природных ресурсов и экологии России Александр Козлов и губернатор Приморья Олег Кожемяко.

У лидера КНДР в регионе насыщенная программа. Будет обсуждаться широкий спектр вопросов. В их числе — обмен школьниками для оздоровительного отдыха.

После визита в Россию лидер Северной Кореи Ким Чен Ын попал в базу украинского сайта «Миротворец».