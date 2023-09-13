Космодром «Восточный», Амурская область, 13 сентября, 2023, 13:50 — ИА Регнум. Большое количество совместных интересных проектов есть у России и КНДР, заявил президент РФ Владимир Путин 13 сентября в интервью программе «60 минут».

Изветия/ Павел Волков

Он уточнил, что это проекты в сфере транспортного сообщения, логистики — автомобильная и железная дороги. Кроме того, это возобновление работы морского порта, которое даст «очень хороший логистический треугольник» с выходом на Китай.

Это позволит в разы увеличить объёмы перевозок, что в целом очень важно, пояснил Путин.

Российский президент добавил, что у России есть что предложить Северной Корее и в области сельского хозяйства. Стране уже оказывается гуманитарная помощь, но есть и неплохие перспективы «просто работать на равных».

Как сообщало ИА Регнум, переговоры руководителей России и КНДР Владимира Путина и Ким Чен Ына на космодроме Восточный продолжались около четырёх часов. Они провели переговоры в расширенном формате с участием делегаций, а затем пообщались тет-а-тет. По словам северокорейского лидера, обсуждалось стратегическое и тактическое сотрудничество, обстановка на Корейском полуострове и ситуация в Европе.