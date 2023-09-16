Владивосток, 16 сентября, 2023, 15:18 — ИА Регнум. Лидер КНДР Ким Чен Ын, который 16 сентября посмотрел постановку «Спящая красавица», сам выразил желание сходить на балет на Приморской сцене Мариинского театра, рассказал журналистам посол России в Северной Корее Александр Мацегора.

Наталья Никулина/ТАСС Лидер КНДР Ким Чен Ын посетил Приморскую сцену Мариинского театра

«Он очень любит культуру, искусство. У них, правда, балета нет классического в КНДР, но, наверное, он смотрел по телевизору, может быть», — рассказал он.

Как передавало ИА Регнум, северокорейский лидер посетил Приморскую сцену Мариинского театра вместе с министром природных ресурсов и экологии России Александром Козловым, губернатором Приморья Олегом Кожемяко, а также российским послом. Как сообщили в пресс-службе театра, на главном входе были усилены меры безопасности, в остальном на комфорт зрителей приезд гостей не повлиял.

Во Владивосток Ким Чен Ын прибыл 16 сентября. Вместе с главой Минобороны России он посетил аэродром Кневичи.

На аэродроме главе Северной Кореи показали сверхзвуковой стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-160, турбовинтовой стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-95МС и дальний сверхзвуковой ракетоносец-бомбардировщик Ту-22М3. Также Шойгу представил северокорейскому лидеру ракетный комплекс «Кинжал» на ракетоносце МиГ-31И, истребители Су-30СМ, Су-34, Су-35С, штурмовик Су-25СМ3 и дальнемагистральный пассажирский самолет Ту-214.