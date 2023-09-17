Владивосток, 17 сентября, 2023, 11:07 — ИА Регнум. Власти Приморского края проводили с железнодорожной станции Артеме-Приморский-1 лидера КНДР Ким Чен Ына, который завершил свой визит в Россию, его бронепоезд уехал.

Юрий Смитюк/ТАСС Ким Чен Ын

Перед бронепоездом была расстелена ковровая дорожка, около перрона кортеж Ким Чен Ына встретила рота почётного караула Восточного военного округа. Военный оркестр штаба Тихоокеанского флота исполнил гвардейский встречный марш, после были исполнены гимны КНДР и России, затем провожающие вместе с лидером КНДР последовали к вагону под строевой марш.

Северокорейского лидера провожали министр природных ресурсов РФ Александр Козлов, посол России в КНДР Александр Мацегора и губернатор Приморского края Олег Кожемяко.

Ким Чен Ына пожал им руки и поднялся в вагон, на прощание он помахал рукой, а также в воинском приветствии приложил правую ладонь ко лбу. Одновременно с этим лимузин северокорейского лидера заехал в один из вагонов поезда. Состав отошёл от станции под марш «Прощание славянки».

Как передавало ИА Регнум, Ким Чен Ын приехал в Россию с официальным визитом на своём бронепоезде. Президент России Владимир Путин и северокорейский лидер встретились 13 сентября на космодроме Восточный.

Путин отметил, что переговоры прошли продуктивно, с откровенным обменом мнениями. Он заявил о большом количестве совместных интересных проектов у России и КНДР. Это проекты в сфере транспортного сообщения, логистики, сельского хозяйства.

Ким Чен Ын пригласил президента России Владимира Путина посетить Пхеньян.

Северокорейский лидер в сопровождении вице-премьера Дениса Мантурова и губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярева 15 сентября побывал на авиационном заводе в Комсомольске-на-Амуре, а также оценил демонстрационный полёт истребителя Су-35.

Ким Чен Ын прибыл во Владивосток 16 сентября. Вместе с главой Минобороны России Сергеем Шойгу он посетил аэродром Кневичи.

Олег Кожемяко в ходе осмотра созданной в Приморском крае продукции для нужд спецоперации подарил лидеру КНДР Ким Чен Ыну штурмовой бронежилет и шесть беспилотников с системами управления.