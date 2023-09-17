Берлин, 17 сентября, 2023, 07:38 — ИА Регнум. Канцлер Германии Олаф Шольц, не став пожимать руку министру иностранных дел России Сергею Лаврову на прошедшем в Индии саммите G20, проявил слабость. Так считает обозреватель немецкого издания Focus Ульрих Райтц.

Иван Шилов ИА REGNUM Олаф Шольц

Анализируя отказ Шольца и главы МИД ФРГ Анналены Бербок от рукопожатия с Лавровым, автор предположил, что немцы хотели выставить Россию изолированной.

Райтц считает, что россияне не изолированы.

«Они завтра всё еще будут существовать, а демонстрация и символическая политика слабаков ни к чему не приведут», — сказал журналист.

Как сообщало ИА Регнум, соотношение сил в мире меняется не в пользу Запада, о чём свидетельствует итоговая декларация саммита G20, который также показал, что, несмотря на геополитическую обстановку, дипломатия и диалог внутри организации возможны. Такую точку зрения высказал научный руководитель Российского совета по международным делам Андрей Кортунов.

Декларацию саммита G20 опубликовали 9 сентября. В ней говорится, что у участников форума разные мнения по поводу ситуации на Украине. В западных СМИ назвали итоговое коммюнике, принятое в Нью-Дели, капитуляцией перед Россией и ударом для стран Запада.

В МИД Украины возмутились тем, как в декларации саммита затронули украинский кризис, так как в документе не было обвинений в адрес России.