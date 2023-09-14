Москва, 14 сентября, 2023, 18:16 — ИА Регнум. Соотношение сил в мире меняется не в пользу Запада, о чём свидетельствует итоговая декларация саммита G20, который также показал, что, несмотря на геополитическую обстановку, дипломатия и диалог внутри организации возможны. Такой точкой зрения в беседе с ИА Регнум поделился научный руководитель Российского совета по международным делам Андрей Кортунов.

Иван Шилов ИА Регнум

Ранее издание Spiked опубликовало материал, в котором говорится, что в итоговой декларации саммита G20 не осуждается спецоперация России на Украине, что является победой Москвы и демонстрирует потерю влияния западных стран. Отсутствие формулировок о «российской агрессии» имеет колоссальное значение, отмечает автор материала. По его мнению, это свидетельствует об ослаблении влияния США и Запада.

«Соотношение сил в мире действительно меняется не в пользу Запада. И западные элиты изначально исходили из той позиции, которая отражалась в документах по итогам саммита «Большой семёрки». Но этого не произошло. Страны «двадцатки» показали, что не будут автоматически штамповать решения «Группы семи». Новый мир диктует иные правила, и им пришлось согласиться на консенсус», — заметил Кортунов.

Эксперт отметил, что позиции других крупных международных организаций, таких как БРИКС и ШОС, становятся более прочными, поскольку к ним хотят присоединиться всё больше стран. Кортунов выразил уверенность, что западная монополия с участниками G7 теряется и мнение стран «Большой семёрки» уже не такое авторитетное. Также эксперт призвал не забывать, что поиск консенсуса на саммите G20 был долгим — обсуждение заняло более 150 часов.

«Если бы документ не приняли, не было бы общего решения, то это свидетельствовало бы о наличии кризиса в структуре, и этот кризис нелегко было бы преодолеть. Но все согласились с компромиссом, а значит, есть будущее у этой организации и есть возможность вести диалог», — поделился политолог.

По мнению Кортунова, итоговая декларация отражает реальный конструктив. В документе нет осуждения российских действий, там говорится о региональном кризисе, об экономических проблемах и последствиях для мира. Кортунов подчеркнул, что не стоит преувеличивать значение документа, однако его определённо нужно считать дипломатической победой и достижением определённого консенсуса даже с западными странами.

Как сообщало ИА Регнум, декларацию саммита G20 опубликовали 9 сентября. В ней говорится, что у участников форума разные мнения по поводу ситуации на Украине. В западных СМИ назвали итоговое коммюнике, принятое в Нью-Дели, капитуляцией перед Россией и ударом для стран Запада.

В МИД Украины возмутились тем, как в декларации саммита затронули украинский кризис, так как в документе не было обвинений в адрес России.

Как уточнил шерпа Индии в группе Амитабх Кант, согласование совместной декларации лидеров G20 на саммите в Нью-Дели заняло около 200 часов «безостановочных переговоров».