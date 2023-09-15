Москва, 15 сентября, 2023, 14:57 — ИА Регнум. Финансовым властям Европейского союза не удастся сбить инфляцию до 2%, несмотря на то, что ЕЦБ повышает базовую ставку, считает Юлия Коваленко, доцент базовой кафедры Финконтроля, анализа и аудита Главного контрольного управления города Москвы РЭУ им. Г. В. Плеханова. Об этом она заявила 15 сентября корреспонденту ИА Регнум.

Иван Шилов ИА REGNUM

Ранее стало известно, что Европейский центральный банк уже повысил базовую ставку до рекордных 4,5%.

Как рассказала Коваленко, сейчас в ЕС наблюдается стагфляция всей экономики, поэтому повышение ключевой ставки — это вынужденное решение. Так монетарные власти Евросоюза надеются стабилизировать экономическую ситуацию в целом.

«Ставка в 4,5% — это то значение, которое не хотел бы видеть никто. Но в сложившихся условиях приостановить рост инфляции практически невозможно», — констатировала экономист.

Она уверена, что в нынешних политических реалиях доведение инфляции до целевого показателя в 2% выглядит невозможным даже с учётом растущей ставки.

«В ЕС сейчас остро встала проблема безработицы. Также есть вопрос о логистике доставки различных товаров, что, в свою очередь, оборачивается их удорожанием», — заявила Коваленко.

По её мнению, если власти Евросоюза добьются нормализации отношений с РФ, то выиграть могут все, так как снова заработают старые логистические пути, а рынки наполнятся товарами по приемлемым ценам. Ещё одним важным аспектом станет возобновление туристических потоков как в Россию, так и в Европейский союз.

Однако есть мнение, что, повышая ставку, ЕЦБ может добиться некоторого уменьшения инфляции. Так полагает Дмитрий Осянин, доцент базовой кафедры Финконтроля, анализа и аудита Главного контрольного управления города Москвы РЭУ им. Г. В. Плеханова. В то же время он призвал не забывать, что инфляция в еврозоне спровоцирована в основном ростом цен на энергоносители, к чему привело ухудшение отношений ЕС с Россией, которая была основным и надёжным поставщиком энергоресурсов.

«Если ЕС взял бы курс на нормализацию отношений с РФ, то таким образом ему удалось бы добиться снижения инфляции, но этот сценарий маловероятен в сегодняшних реалиях», — сказал Осянин.

Ранее ИА Регнум сообщало, что Совет управляющих ЕЦБ увеличил три ключевые процентные ставки на 25 базисных пунктов, добившись таким образом нового исторического максимума.

Как полагает экономист Юрий Юденков, власти Евросоюза не смогут остановить рост инфляции такими методами, если в ЕС снова не начнут поступать дешёвые российские ресурсы. Экономист Алексей Кузнецов в свою очередь, напомнил, что природа инфляции в Европейском союзе не монетарная, а вызвана тем, что власти ЕС «намеренно покупают дорого и невыгодно, но лишь бы насолить России».

По мнению экономиста Екатерины Новиковой, в Европейском союзе сложилась ситуация «идеального шторма», которую не получится исправить манипуляциями Европейского центрального банка.

В начале 2023 года ставка ЕЦБ выросла до 3%. В мае 2023 года — до 3,75%. В июне — до 4%.