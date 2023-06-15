Франкфурт-на-Майне, Германия, 15 июня, 2023, 17:52 — ИА Регнум. Европейский центробанк (ЕЦБ) поднял по итогам заседания совета управляющих на 25 базисных пунктов все три ключевые процентные ставки, сообщили 15 июня в пресс-службе ЕЦБ.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Совет управляющих принял решение повысить три ключевые процентные ставки ЕЦБ на 25 базисных пунктов», — сообщил европейский регулятор.

В итоге до 4% годовых выросла базовая процентная ставка ЕЦБ, на 3,5% — ставка по депозитам и до 4,25% — ставка по краткосрочным кредитам.

Регулятор заявил, что инфляция снижается, но ещё долго будет сохраняться высокой.

Так, в 2023 году инфляция составит, по новому прогнозу, 5,1%. Снижение её ожидается в 2024 году — до 3% и в 2025 году — до 2,3%.

Этот прогноз ЕЦБ составлен без учёта цен на энергоносители и продовольствие. Регулятор отметил, что будет добиваться снижения инфляции до 2%.

Кроме того, ЕЦБ снизил прогноз по экономическому росту Еврозоны. Согласно новым данным, в 2023 году рост составит 0,9%, в 2024 году — 1,5%, в 2025 году — 1,6%.

4 мая ЕЦБ объявил о повышении базовой процентной ставки на 25 базисных пунктов — до 3,75% годовых (с 3,5%). Регулятор пояснил, что ставку пришлось поднять из-за высокой инфляции. Ставку по депозитам он поднял до 3,25% и до 4% — ставку по краткосрочным кредитам.