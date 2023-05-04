Брюссель, 4 мая, 2023, 17:04 — ИА Регнум. Европейский Центральный банк (ЕЦБ) повысил ключевую процентную ставку на 25 базисных пунктов — с 3,5% до 3,75% годовых. Как заявили в пресс-службе регулятора, такое решение приняли по итогам заседания совета управляющих ЕЦБ.

Алексей Витвицкий/РИА Новости Логотип Центрального европейского банка во Франкфурте

Отмечается, что регулятор повышает базисную ставку седьмой раз подряд. ЕЦБ считает, что инфляция в еврозоне будет «слишком высокой» продолжительное время. Поэтому необходимо принять меры, чтобы вернуть показатель инфляции к уровню в 2%.

Помимо ключевой ставки, ЕЦБ увеличил депозитную ставку — до 3,25%, по маржинальным кредитам — до 4%.

В сообщении регулятора отмечено, что последние повышения ключевой ставки влияют на денежно-кредитные условия и финансирование в еврозоне. По данным Евростата, инфляция в еврозоне в апреле выросла до 7% в годовом исчислении.

Следующее заседание совета управляющих ЕЦБ состоится 15 июня.

Как сообщало ИА REGNUM, в феврале Европейский центральный банк повысил базовую процентную ставку на 0,5%, до 3% годовых, такое решение принял совет управляющих ЕЦБ 2 февраля.

Аналогично увеличили и две другие основные ставки — по депозитам (до 2,5%) и краткосрочным кредитам (до 3,25%).

Днём ранее, 3 мая, Федеральная резервная система (ФРС) США повысила базовую процентную ставку на 25 базисных пунктов, до 5–5,25%. Это было сделано с целью достичь максимальной занятости и инфляции на уровне 2% в долгосрочной перспективе. ФРС выразила готовность скорректировать позицию американской денежно-кредитной политики, если возникнут риски, которые могут помешать достижению целей комитета.