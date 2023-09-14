Брюссель, 14 сентября, 2023, 15:49 — ИА Регнум. Европейский центробанк (ЕЦБ) повысил базовую процентную ставку на 25 базисных пунктов, до 4,5% годовых, следует из заявления регулятора.

Torsten Sukrow/SULUPRESS.DE/Global Look Press

«Совет управляющих решил поднять три ключевые процентные ставки ЕЦБ на 25 базисных пунктов», — говорится в заявлении.

Таким образом, процентная ставка по основным операциям рефинансирования и по маржинальному кредитованию увеличены до 4,50% и 4,75% соответственно начиная с 20 сентября 2023 года. Это стало новым историческим максимумом.

Ранее доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г. В. Плеханова Екатерина Новикова в беседе с ИА Регнум сообщила, что в ЕС сложилась действительно очень тяжёлая ситуация, которую не получится исправить манипуляциями Европейского центрального банка.

По мнению директора Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве Алексея Зубца, европейской экономике не миновать рецессии до конца 2023 года.