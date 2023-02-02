Брюссель, 2 февраля, 2023, 16:35 — ИА Регнум. Европейский центральный банк повышает базовую процентную ставку на 0,5% до 3% годовых, такое решение бы принято советом управляющих ЕЦБ 2 февраля.

Алексей Витвицкий/РИА Новости Центральный европейский банк

Аналогично увеличены и две другие основные ставки — по депозитам (до 2,5%) и краткосрочным кредитам (до 3,25%).

В совете управляющих ожидают дальнейшего повышения всех трех ключевых процентных ставок, сообщили в ЕЦБ. Следующее заседание совета состоится в марте 2023 года.

1 февраля сообщалось, что Федеральная резервная система США приняла решение об увеличении базовой процентной ставки до 4,50-4,75%