Москва, 7 августа, 2023, 15:39 — ИА Регнум. В ЕС сложилась действительно очень тяжёлая ситуация, которую не получится исправить манипуляциями Европейского центрального банка, считает Екатерина Новикова, доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г. В. Плеханова. Об этом она заявила 7 августа корреспонденту ИА Регнум.

Алексей Витвицкий/РИА Новости

Ранее издание Bloomberg сообщило, что политика европейского регулятора, направленная на повышение ставок в борьбе с инфляцией, может аукнуться экономическими шоками и глубокой рецессией.

Новикова уверена — с прогнозами Bloomberg нельзя не согласиться. Ситуация в ЕС сложилась действительно тяжёлая, и любые финансовые манипуляции не принесут значительного улучшения его экономике.

«Можно говорить о ситуации «идеального шторма», когда одновременно действует сразу несколько отрицательных внешних эффектов. Например, намеренный отрыв Евросоюза от России, дабы лишить его дешёвых природных ресурсов, включая в том числе редкие металлы», — пояснила она.

Одновременно с этим там падает уровень конкурентоспособности местных компаний, которые вынуждены искать другие рынки для своего дальнейшего развития и функционирования. В то же время человеческие ресурсы еврозоны привлекаются компаниями других стран, в первую очередь США.

«Результатом этого становится ещё большее впадение экономики Европы в рецессию, и выход из неё найти будет довольно сложно. Самым лучшим решением для Европы было бы сконцентрироваться на своей внутренней экономике, одновременно с этим наладить отношения с Россией. Но Европа не является независимым регионом, а полностью зависит от политики США, которым выгодно ослабление Европы и получение европейских ресурсов для своего дальнейшего развития», — убеждена Новикова.

Ранее ИА Регнум сообщало, что, по мнению директора Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве Алексея Зубца, европейской экономике не миновать рецессии до конца 2023 года. Избежать такого развития событий ЕС не сможет, так как ФРС США повышает ставки, а стало быть, деньги из Европы уходят в Соединённые Штаты. Одним из следствий такого положения дел станет нежелание Брюсселя увеличивать финансовую поддержку Украины.

До этого ЕЦБ уже увеличил базовую процентную ставку до 4,25% годовых, обосновав это решение стремлением вернуть инфляцию к уровню в 2%.

Кроме того, есть прогноз, что экономический флагман Европейского союза — Германия вскоре утратит своё доминирующее положение, и немаловажную роль в этом сыграет отказ от поставок российских энергоресурсов.