Луганск, 10 сентября, 2023, 18:25 — ИА Регнум. Партия «Единая Россия» лидирует на выборах в законодательное собрание Луганской Народной Республики. По результатам обработки 53,38% протоколов политическое объединение набрало 74,72% голосов избирателей. Об этом 10 сентября сообщила заместитель председателя избирательной комиссии ЛНР Марианна Сумская.

Elena Mayorova/Global Look Press

Она уточнила, что это предварительные данные на 18:00 мск.

«По итогам обработанных протоколов «Единая Россия» ― 74,72%, ЛДПР ― 9,88%, «Справедливая Россия ― Патриоты ― За Правду» ― 5,33%, партия «Новые люди» ― 1,82%, КПРФ ― 7,36%. Обработано протоколов 53,38%», ― уточнила представитель избиркома.

Как сообщало ИА Регнум, в Единый день голосования в России впервые участие в выборах приняли жители ЛНР и ДНР, а также Запорожской и Херсонской областей. В новых российских регионах зарегистрировали 18 списков от пяти парламентских партий на выборах в законодательные собрания, в которые внесли более 1300 кандидатов. «Единая Россия» выдвинула кандидатуры на посты руководителей новых регионов.

Партия «Единая Россия» лидирует на выборах в законодательное собрание в Запорожской области. После обработки 45% протоколов у политического объединения 84,64% голосов избирателей. При этом КПРФ набирает 3,91%, «Справедливая Россия» — 4,4%, ЛДПР — 5,87%.

По итогам подсчёта 19% протоколов, на выборах в Херсонскую областную думу лидирует партия «Единая Россия». За «ЕР», по предварительным подсчётам, проголосовали 74,54% избирателей.

Также большинство голосов партия «Единая Россия» набрала на выборах в Народный совет ДНР ―78,61% по итогам обработки 30,13% протоколов. У ЛДПР ― 7,10%, КПРФ ― 6%, партия «Новые люди» заручилась поддержкой 4,12% избирателей, «Справедливая Россия ― Патриоты ― За Правду» ― 3,42%.

Избирательные участки в Херсонской области и в ДНР завершили свою работу.