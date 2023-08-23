Москва, 23 августа, 2023, 11:50 — ИА Регнум. 18 списков от пяти парламентских партий зарегистрировал ЦИК на выборах в законодательные собрания новых регионов, сообщила 23 августа глава избирательной комиссии Элла Памфилова.

Иван Шилов ИА REGNUM

«На выборы депутатов в законодательные органы Донецкой, Луганской Народных Республик, Запорожской, Херсонской областей зарегистрировано 18 списков кандидатов, которые выдвинуты политическими партиями «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, «Справедливая Россия — За правду» и «Новые люди», — сообщила Памфилова.

Она уточнила, что в составе этих списков 1321 кандидат, при этом только два человека утратили статус выдвинутых кандидатов. Кроме того, ещё трое выбыли после регистрации.

На участие в досрочном электронном голосовании подали заявки 735 707 человек, причём 131 715 — в «Мобильном избирателе».

В единый день голосования 10 сентября в российских регионах пройдут выборы различных уровней. Выборы высших должностных лиц пройдут в 21 регионе. Также состоятся дополнительные выборы депутатов Госдумы по четырём вакантным местам по одномандатным округам.

В начале июня Памфилова сообщила, что ЦИК утвердил проведение на сентябрьских выборах дистанционного электронного голосования в 24 регионах.

4 августа «Единая Россия» назвала кандидатуры от партии на должности руководителей четырёх новых регионов — Денис Пушилин (врио главы ДНР), Леонид Пасечник (врио главы ЛНР), Владимир Сальдо (врио главы Херсонской области) и Евгений Балицкий (врио главы Запорожской области).