Москва, 10 сентября, 2023, 16:52 — ИА Регнум. Партия «Единая Россия» набрала 78,61% на выборах в Народный совет Донецкой Народной Республики. Об этом 10 сентября сообщили в Центральной избирательной комиссии.

Иван Шилов ИА REGNUM Единая Россия

Уточняется, что таковы данные после обработки 30,13% голосов избирателей.

«Единая Россия» набирает 78,61% голосов избирателей, ЛДПР ― 7,10%, КПРФ ― 6%, партия «Новые люди» ― 4,12%, «Справедливая Россия ― Патриоты ― За Правду», ― 3,42%», ― указано на онлайн-табло в информационном центре ЦИК.

Как сообщало ИА Регнум, в Единый день голосования в России впервые участие в выборах принимают жители ЛНР и ДНР, а также Запорожской и Херсонской областей. В новых российских регионах зарегистрировали 18 списков от пяти парламентских партий на выборах в законодательные собрания, в которые внесли более 1300 кандидатов. «Единая Россия» выдвинула кандидатуры на посты руководителей новых регионов.

Партия «Единая Россия» также лидирует на выборах в законодательное собрание в Запорожской области. После обработки 45% голосов у политического объединения 84,64% голосов избирателей. При этом КПРФ набирает 3,91%, «Справедливая Россия» — 4,4%, ЛДПР — 5,87%.

По итогам подсчёта 19% протоколов, на выборах в Херсонскую областную думу лидирует партия «Единая Россия». За «ЕР», по предварительным подсчётам, проголосовали 74,54% избирателей.

Избирательные участки в Херсонской области и в ДНР завершили свою работу. Явка на выборах депутатов Херсонской областной думы составила 64,45% в третий день единого дня голосования.