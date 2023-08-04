Москва, 4 августа, 2023, 16:33 — ИА Регнум. Генсовет «Единой России» предложил президенту России Владимиру Путину кандидатуры от партии на должности руководителей четырёх новых регионов, сообщила 4 августа пресс-служба партии в своём Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM

В частности, от партии на должности глав Донецкой народной республики (ДНР), Луганской народной республики (ЛНР), Запорожской и Херсонской областей предложены врио главы ДНР Денис Пушилин, врио главы ЛНР Леонид Пасечник, врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий и врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.

Как передавало ИА Регнум, единый день голосования в 2023 году пройдёт в России 10 сентября. ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области впервые примут в нём участие. На выборы высших должностных лиц в 21 регионе России выдвинуты 125 кандидатов, из которых 115 от 18 политических партий и 10 — самовыдвиженцы, сообщила ранее председатель ЦИК Элла Памфилова.