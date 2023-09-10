Мелитополь, 10 сентября, 2023, 16:22 — ИА Регнум. Партия «Единая Россия» набрала 84,64% на выборах в законодательное собрание в Запорожской области после обработки 45% голосов. Об этом 10 сентября сообщил избирком.

Иван Шилов ИА REGNUM

«На 16:00 мск у нас обработано 45,58% протоколов, КПРФ набирает 3,91%, «Единая Россия» — 84,64%, «Справедливая Россия» — 4,4%, ЛДПР — 5,87%», — сообщила журналистам глава избирательной комиссии Запорожской области Галина Катющенко.

Вместе с тем, по итогам подсчёта 19% протоколов, на выборах в Херсонскую областную думу лидирует партия «Единая Россия», сообщил 10 сентября ЦИК. За «ЕР», по предварительным подсчётам, проголосовали 74,54% избирателей.

Как сообщало ИА Регнум, в Единый день голосования в России впервые проголосуют жители ЛДНР, Запорожской и Херсонской областей. В новых российских регионах зарегистрировали 18 списков от пяти парламентских партий на выборах в законодательные собрания, в которые внесли более 1300 кандидатов. «Единая Россия» выдвинула кандидатуры на посты руководителей новых регионов.

Президент России Владимир Путин 9 сентября проголосовал на выборах столичного мэра в режиме онлайн. Такой метод он выбрал из-за высокой рабочей загрузки. Президент и ранее участвовал в голосовании дистанционно — в 2022 году на выборах столичных муниципальных депутатов он также проголосовал через электронную форму, назвав позднее онлайн-голосование очень удобным. Глава Центризбиркома Элла Памфилова позднее сообщила, что участие в выборах с помощью системы дистанционного электронного голосования приняли свыше 3 млн российских избирателей. По её словам, свой выбор сделали уже более 3 млн избирателей в 25 субъектах, включая Москву.