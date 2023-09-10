Донецк, 10 сентября, 2023, 15:09 — ИА Регнум. Избирательные участки в Донецкой Народной Республике закрылись 10 сентября в 15:00 для обеспечения безопасности, заявил глава местного избиркома Владимир Высоцкий.

Дарья Антонова ИА REGNUM Выборы

«Избирательные участки закрылись в 15:00 (совпадает с мск). Избирательный процесс в ДНР завершён», — сообщил он.

Высоцкий добавил, что решение закрыть участки днём приняли для обеспечения безопасности избирателей и членов комиссий. После закрытия начнётся подсчёт голосов и подготовка документов.

О том, что избирательные участки в ДНР закроют в 15:00, Высоцкий сообщал ранее. Глава ЦИК ДНР отметил, что большая часть имеющих право голоса жителей республики уже приняла участие в выборах, и напомнил, что до этого прошло досрочное голосование, а сегодня уже третий день очного голосования.

Как сообщало ИА Регнум, в Единый день голосования в России впервые проголосуют жители Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей. Избирательные кампании также пройдут в 85 субъектах России. В 21 регионе проходят прямые выборы должностных лиц, а в 20 субъектах пройдут выборы депутатов местных законодательных органов власти. В новых российских регионах зарегистрировали 18 списков от пяти парламентских партий на выборах в законодательные собрания, в которые внесли более 1300 кандидатов.

Так, «Единая Россия» выдвинула кандидатуры на посты руководителей новых регионов. На должности глав ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей предложили врио главы ДНР Дениса Пушилина, врио главы ЛНР Леонида Пасечника, врио губернатора Запорожской области Евгения Балицкого и врио губернатора Херсонской области Владимира Сальдо.

Президент России Владимир Путин 9 сентября проголосовал на выборах столичного мэра в режиме онлайн. Такой метод он выбрал из-за высокой рабочей загрузки. Президент и ранее участвовал в голосовании дистанционно — в 2022 году на выборах столичных муниципальных депутатов он также проголосовал через электронную форму, назвав позднее онлайн-голосование очень удобным.

Глава Центризбиркома Элла Памфилова позднее сообщила, что участие в выборах с помощью системы дистанционного электронного голосования приняли свыше 3 млн российских избирателей. По её словам, свой выбор сделали уже более 3 млн избирателей в 25 субъектах, включая Москву.