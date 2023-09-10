Херсон, 10 сентября, 2023, 16:19 — ИА Регнум. По итогам подсчёта 19% протоколов, на выборах в Херсонскую областную думу лидирует партия «Единая Россия», сообщил 10 сентября ЦИК.

За «Единую Россию», по предварительным подсчётам, проголосовали 74,54% избирателей.

Избирательные участки в Херсонской области и в ДНР завершили свою работу. Явка на выборах депутатов Херсонской областной думы составила 64,45% в третий день единого дня голосования.

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