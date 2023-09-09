Симферополь, 9 сентября, 2023, 21:01 — ИА Регнум. Российские средства противовоздушной обороны предотвратили попытку Киева совершить теракт, сообщили вечером 9 сентября в Минобороны России. Так, ПВО сбила над Крымом украинский беспилотник.

Константин Михальчевский/РИА Новости

«9 сентября в районе 19.30 пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА по объектам на территории Российской Федерации», — говорится в сообщении ведомства.

О том, что силы ПВО сбили украинский беспилотник, сообщал глава Крыма Сергей Аксёнов. Он уточнил, что это произошло на северо-западе полуострова. Аксёнов, обращаясь к местным жителям, призвал их сохранять спокойствие и доверять лишь проверенным источникам информации. Позднее стало известно о ещё двух сбитых украинских дронах.

Ранее, 5 сентября, российские средства ПВО уничтожили украинский беспилотник самолётного типа над территорией Крыма. Попытку атаковать ВСУ предприняли утром. Ранее в тот же день ПВО отразила несколько атак украинских беспилотников в Калужской, Тверской и Московской областях.