Москва, 5 сентября, 2023, 05:55 — ИА Регнум. Попытка Киева совершить террористическую атаку на объекты, расположенные на территории России, успешно пресечена российскими войсками над Тверской областью. Об этом 5 сентября сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM Обломки БПЛА

«Утром 5 сентября пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — сказано в сообщении оборонного ведомства.

Уточняется, что украинский дрон перехвачен над территорией Тверской области. Информация о пострадавших и возможных разрушениях уточняется.

Ранее ИА Регнум сообщало, что мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о беспилотнике, летевшем в сторону Москвы, но успешно сбитом силами ПВО в Тверской области. Мэр Москвы добавил, что, по предварительной информации, каких-либо разрушений, пострадавших или раненых нет.

Также Собянин сообщил, что российская система ПВО засекла и уничтожила в небе над Калужской областью и над Истринским районом Подмосковья несколько беспилотных летательных аппаратов. При этом при падении дрона в Подмосковье получил повреждения бытовой объект.