Москва, 5 сентября, 2023, 04:31 — ИА Регнум. Попытка Киева атаковать с помощью беспилотного летательного аппарата (БПЛА) объекты на территории России пресечена силами противовоздушной обороны (ПВО) в Калужской области. Об этом 5 сентября сообщает пресс-служба Минобороны России.

Иван Шилов ИА REGNUM Обломки БПЛА

«5 сентября около 03.00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — уточняется в сообщении оборонного ведомства.

Отмечается, что беспилотник уничтожен средствами ПВО в воздушном пространстве над территорией Калужской области. Информация о пострадавших и возможных разрушениях не уточняется.

Ранее ИА Регнум сообщало, что по данным Минобороны РФ, над территорией Брянской области 4 сентября перехватили беспилотник ВСУ, который украинские военные планировали использовать для теракта на территории России. Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что украинский беспилотник подавили силами РЭБ в Выгоничском районе.

После серии террористических атак на Москву и другие города в западной части страны на направлениях возможных ударов беспилотников размещаются дополнительные средства ПВО и возводятся специализированные сооружения для зенитных комплексов. В частности, в Подмосковье возводят «зенитные башни» — сооружения, на которые устанавливаются зенитные ракетно-пушечные комплексы «Панцирь-С1».