Симферополь, 9 сентября, 2023, 20:44 — ИА Регнум. Два беспилотника сбили российские средства ПВО на западе Крыма. Об этом сообщил 9 сентября глава Крыма Сергей Аксёнов.

Иван Шилов ИА Регнум

«Ещё два вражеских беспилотника сбиты силами ПВО на западе Крыма», — написал он в Telegram-канале.

В этот же день ИА Регнум сообщало об уничтожении одного украинского беспилотника на северо-западе полуострова. Аксёнов призвал сохранять спокойствие. Перед этим, днём ранее, он также заявил об уничтожении украинского дрона на севере полуострова. Глава региона также обратился к местным жителям с просьбой доверять только официальным источникам информации. Ранее, 5 сентября, российские средства ПВО уничтожили украинский беспилотник самолётного типа над территорией Крыма. Попытку атаковать ВСУ предприняли утром. Ранее в тот же день ПВО отразила несколько атак украинских беспилотников в Калужской, Тверской и Московской областях.