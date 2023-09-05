Силы ПВО сбили над Крымом беспилотник ВСУ
Симферополь, 5 сентября, 2023, 09:55 — ИА Регнум. Украинский беспилотник уничтожили российские силы ПВО над территорией Крыма, сообщила 5 сентября пресс-служба Минобороны РФ.
Mil.ru
«Дежурными средствами ПВО беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Республики Крым», — сообщили в ведомстве.
Попытку атаковать территорию России ВСУ предприняли утром 5 сентября. Силы ПВО сбили беспилотник самолётного типа, нацеленный на российские объекты, отметили в Минобороны.
Новость дополняется