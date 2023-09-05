Истра, Московская область, 5 сентября, 2023, 05:30 — ИА Регнум. Атака украинского беспилотного летательного аппарата (БПЛА) по территории Московской области пресечена силами противовоздушной обороны (ПВО). Об этом 5 сентября сообщила пресс-служба Минобороны России.

Иван Шилов ИА Регнум Украинский БПЛА

«Утром 5 сентября пресечена террористическая атака киевского режима с применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — сказано в сообщении оборонного ведомства.

Уточняется, что украинский дрон успешно ликвидирован дежурными средствами ПВО над территорией Истринского района Московской области.

Ранее ИА Регнум сообщало, что мэр Москвы Сергей Собянин рассказал об атаке нескольких БПЛА в небе над Калужской областью и над Истринским районом Подмосковья. Глава города уточнил, что, по предварительным данным, на месте падения обломков БПЛА никто не пострадал. Кроме того, удалось избежать разрушений.

Немного позднее мэр Москвы уточнил, что в результате падения БПЛА в Истринском районе Московской области получил повреждения бытовой объект. Устранением последствий занимаются оперативные службы.