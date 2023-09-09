Симферополь, 9 сентября, 2023, 19:29 — ИА Регнум. Глава Крыма Сергей Аксёнов 9 сентября сообщил, что на северо-западе полуострова силы противовоздушной обороны сбили беспилотник.

Иван Шилов ИА REGNUM

«В северо-западном районе Крыма силами ПВО сбит вражеский БПЛА. Прошу сохранять спокойствие и доверять официальным источникам информации», — написал он в Telegram-канале.

Как сообщало ИА Регнум, днём ранее Аксёнов заявил об уничтожении украинского дрона на севере полуострова. Глава региона также обратился к местным жителям с просьбой сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации.

Перед этим, 5 сентября, российские средства ПВО уничтожили украинский беспилотник самолётного типа над территорией Крыма. Попытку атаковать ВСУ предприняли утром. Ранее в тот же день ПВО отразила несколько атак украинских беспилотников в Калужской, Тверской и Московской областях.