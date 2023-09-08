Мелитополь, 8 сентября, 2023, 19:05 — ИА Регнум. В Запорожской области российские военные уничтожили второй танк Challenger 2. Об этом 8 сентября в эфире телеканала «Россия 24» сообщил врио губернатора региона Евгений Балицкий.

«Их (танков Challenger 2. — Прим. ред.) порядка семи штук. Наши «птички» видят их. Четыре стоят сейчас под Степногорском, два в Орехове», ― уточнил Балицкий.

Он также добавил, что две боевые машины вышли из строя, по ним отработали российским противотанковым ракетным комплексом «Корнет».

«В принципе, с первого же попадания полыхнул. Ребята наши отработали два танка. Они там стоят, их потом дожали», — сказал Балицкий.

По словам врио главы области, украинские военные не смогут эвакуировать подбитые бронемашины из-за их большого веса, поэтому, по его словам, танки будут стоять где-нибудь в музее.

Пока в Минобороны эту информацию не прокомментировали. Также нет подтверждения или опровержения со стороны украинского и британского ведомств.

Как сообщало ИА Регнум, после этой новости в Китае заявили, что Вооружённые силы России смогли развеять миф о «непобедимых западных танках». Как отметил военный обозреватель Вэй Дунсюй, западные военные эксперты долго хвастались, утверждая, что основной боевой танк Challenger 2 оснащён самой прочной бронёй в мире, но российские военные доказали обратное.

5 сентября председатель общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что Вооружённые силы России впервые уничтожили британский тяжёлый танк Challenger 2 ВСУ у села Работино в Запорожской области. Он также прикрепил к сообщению видеозапись, на которой из автомобиля снят горящий британский танк.

Позднее в этот же день британская газета Тhe Guardian отметила, что Challenger 2 в зоне спецоперации уничтожили впервые за 30 лет его применения. Издание уточнило, что первый раз этот танк был уничтожен в Ираке в 2003 году «дружественным огнём». Тогда экипаж одного танка по ошибке подбил другой.

Недавно назначенный министр обороны Великобритании Грант Шаппс подтвердил уничтожение британского танка Challenger 2 на Украине 5 сентября.

Военный эксперт Питер Сучиу уверен, что российские войска уничтожат американские танки M1A1 Abrams на Украине, как это уже произошло с британскими Challenger 2.