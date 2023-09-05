Мелитополь, 5 сентября, 2023, 10:18 — ИА Регнум. Российские военные в районе посёлка Работино в Запорожской области впервые уничтожили британский тяжёлый танк Challenger 2 украинской армии. Об этом 5 сентября сообщил глава запорожского общественного движения «Мы — вместе с Россией» Владимир Рогов в Telegram-канале.

Кадр из видео Горящий танк ВСУ

«Боевая машина нацистов была сожжена в боях под Работино на ореховском направлении запорожского фронта», — говорится в сообщении.

Рогов подчеркнул, что это первый случай уничтожения танка этой модели российскими военными. Challenger 2 находился в составе 82-й десантно-штурмовой бригады украинских войск.

К сообщению политик прикрепил короткое видео, на котором из автомобиля запечатлён горящий британский танк.

Как сообщало ИА Регнум, 23 августа экс-агент ЦРУ Рэй Макговерн заявил, что российские военные скоро разгромят недавно введенную Украиной в бой и подготовленную НАТО 82-ю ОДШБр ВСУ. По информации издания Politico, это подразделение ВСУ имеет на вооружении 90 американских машин БТР Stryker, 40 немецких БТР Marder, 24 БМП M113 американского производства и 14 британских танков Challenger.

Позднее военный эксперт, офицер танковых войск в запасе Александр Михайловский заявил ИА Регнум, что реальную угрозу для бронетехники НАТО на Украине представляет отнюдь не ландшафт, а умелые действия российских войск и недостатки западной техники.