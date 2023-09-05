Challenger 2 уничтожили на Украине впервые за 30 лет его применения
Лондон, 5 сентября, 2023, 18:00 — ИА Регнум. Уничтожение британского танка Challenger 2 в зоне СВО 5 сентября произошло впервые за 30 лет применения этой модели. Об этом сообщило издание The Guardian.
Издание указало, что самым первым случаем стала ликвидация аналогичной машины во время боевых действий в Ираке в 2003 году «дружественным огнём», когда экипаж одного танка по ошибке подбил другой. Подобная статистика объясняется общим небольшим числом произведённых танков и их редким использованием.
Как сообщало ИА Регнум 5 сентября, российские войска уничтожили британский танк Challenger 2 ВСУ в зоне проведения специальной военной операции. Такое произошло впервые, в районе посёлка Работино Запорожской области. Британский танк находился в составе 82-й десантно-штурмовой бригады украинских войск. На кадрах ролика, появившегося в Сети в тот же день, виден подбитый горящий и дымящийся британский танк. Видео снято из салона автомобиля, проехавшего рядом.
В беседе с ИА Регнум военный эксперт, полковник в отставке Михаил Тимошенко заявил, что ничего уникального у британских танков нет, потому российским войскам легко удалось уничтожить такую машину. По словам Тимошенко, изначальная идея продавать Challenger 2 на Ближний Восток не оправдалась, поэтому половина из оставшихся машин не отремонтирована и непригодна к использованию.
Challenger 2 — основной боевой танк сухопутных войск Великобритании, производство которого началось в 1994 году. Имеет на вооружении 120-мм нарезную пушку и спаренный с ней пулемёт. Эфффективная дальность стрельбы — 8 км. В арсенале имеет снаряды с обеднённым ураном, считается одним из самых защищённых западных танков с многослойной комбинированной броней.