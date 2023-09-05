Лондон, 5 сентября, 2023, 18:00 — ИА Регнум. Уничтожение британского танка Challenger 2 в зоне СВО 5 сентября произошло впервые за 30 лет применения этой модели. Об этом сообщило издание The Guardian.

Кадр из видео

Издание указало, что самым первым случаем стала ликвидация аналогичной машины во время боевых действий в Ираке в 2003 году «дружественным огнём», когда экипаж одного танка по ошибке подбил другой. Подобная статистика объясняется общим небольшим числом произведённых танков и их редким использованием.

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Как сообщало ИА Регнум 5 сентября, российские войска уничтожили британский танк Challenger 2 ВСУ в зоне проведения специальной военной операции. Такое произошло впервые, в районе посёлка Работино Запорожской области. Британский танк находился в составе 82-й десантно-штурмовой бригады украинских войск. На кадрах ролика, появившегося в Сети в тот же день, виден подбитый горящий и дымящийся британский танк. Видео снято из салона автомобиля, проехавшего рядом.

В беседе с ИА Регнум военный эксперт, полковник в отставке Михаил Тимошенко заявил, что ничего уникального у британских танков нет, потому российским войскам легко удалось уничтожить такую машину. По словам Тимошенко, изначальная идея продавать Challenger 2 на Ближний Восток не оправдалась, поэтому половина из оставшихся машин не отремонтирована и непригодна к использованию.

Challenger 2 — основной боевой танк сухопутных войск Великобритании, производство которого началось в 1994 году. Имеет на вооружении 120-мм нарезную пушку и спаренный с ней пулемёт. Эфффективная дальность стрельбы — 8 км. В арсенале имеет снаряды с обеднённым ураном, считается одним из самых защищённых западных танков с многослойной комбинированной броней.