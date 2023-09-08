Пекин, 8 сентября, 2023, 09:02 — ИА Регнум. В ходе спецоперации на Украине Вооружённые силы России смогли развеять миф о «непобедимых западных танках». Об этом говорится в статье Национального радио Китая (CNR), опубликованной 8 сентября в соцсети WeChat.

Graeme Main/MOD Танк Challenger 2

В публикации уточняется, что недавно в районе села Работино в Запорожской области российские войска уничтожили британский тяжёлый танк Challenger 2. Как отметил военный обозреватель Вэй Дунсюй, миф о неуязвимости созданных на Западе танков был уже давно развеян во время конфликта на Украине.

«Западные военные эксперты долго хвастались, утверждая, что основной боевой танк Challenger 2 оснащён самой прочной бронёй в мире», — напомнил эксперт.

Отмечается, что, хотя во время вторжения Запада в Ирак британский танк казался очень живучей боевой машиной, в украинском конфликте наблюдается совершенно иная картина. Российские боевые вертолёты, штурмовики, дроны-камикадзе и барражирующие боеприпасы были созданы специально для нанесения ударов по уязвимым местам западных танков «с хитрых углов».

«Миф о том, что «западные танки непобедимы», давно уже развенчан, — будто лопнул мыльный пузырь», — заключается в публикации.

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Как сообщало ИА Регнум, 7 сентября американский журнал Military Watch Magazine написал, что после уничтожения в зоне СВО британского танка Challenger 2 стало понятно, что российский противотанковый ракетный комплекс «Корнет» способен уничтожить любой западный танк. Издание отметило, что эти комплексы смогли сжечь все основные танки Запада: американский Abrams, израильский Merkava 4, а также немецкий Leopard 2 и британский Challenger 2.

В Сети 6 сентября появилась видеозапись уничтожения танка Challenger 2 украинской армии на запорожском направлении. На этих кадрах видно, что танк взрывается после попадания в него из ПТРК «Корнет». Ракета попала под башню, в результате произошла детонация боекомплекта.

Обозреватель издания UnHerd Эдвард Луттвак 14 августа заявил, что «Корнеты» с двойной боеголовкой стали в ходе украинского конфликта убийцами немецких танков Leopard. По мнению эксперта, двойная боеголовка «Корнета» очень эффективно пробивает реактивную броню.