Вашингтон, 6 сентября, 2023, 10:45 — ИА Регнум. Российские войска уничтожат американские танки M1A1 Abrams на Украине, как это уже произошло с британскими Challenger 2. Об этом 6 сентября написал военный эксперт Питер Сучиу в статье для издания 19FortyFive.

Marcin Bielecki/EPA/ТАСС Танк Abrams

«Эти танки могли бы склонить чашу весов в пользу Украины, но в какой-то момент мы, вероятно, увидим видео того, как горит Abrams», — написал он.

Эксперт добавил, что с того момента, как Лондон поставил Киеву Challenger 2, украинские войска всячески пытались скрывать передвижения этих танков до недавнего уничтожения одного из них.

Сучиу выразил мнение, что появившаяся накануне в интернете видеозапись горящего в зоне СВО Challenger 2 лишила минобороны Великобритании возможности говорить, что их бронетехнику не уничтожали на Украине.

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Как передавало ИА Регнум, 5 сентября председатель общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что Вооружённые силы России впервые уничтожили британский тяжёлый танк Challenger 2 ВСУ у села Работино в Запорожской области. Он также прикрепил к сообщению видеозапись, на которой из автомобиля снят горящий британский танк.

Позднее в этот же день британская газета Тhe Guardian отметила, что Challenger 2 в зоне спецоперации уничтожили впервые за 30 лет его применения. Издание уточнило, что первый раз этот танк был уничтожен в Ираке в 2003 году «дружественным огнём». Тогда экипаж одного танка по ошибке подбил другой.