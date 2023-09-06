Запорожская область, 6 сентября, 2023, 20:07 — ИА Регнум. Уничтожение британского танка Challenger 2 в Запорожской области показали на видео. Ролик опубликовали в Сети 6 сентября.

UK Ministry of Defence/via/globallookpress

На кадрах с беспилотника видно, как танк взрывается после попадания в него из российского противотанкового комплекса «Корнет». Ракета угодила под башню, что вызвало детонацию боекомплекта и объёмный взрыв.

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Как сообщало ИА Регнум 5 сентября, российские войска уничтожили британский танк Challenger 2 ВСУ в зоне проведения специальной военной операции. Такое произошло впервые, в районе посёлка Работино Запорожской области. Британский танк находился в составе 82-й десантно-штурмовой бригады украинских войск. На кадрах ролика, снятого вблизи в тот же день, виден подбитый горящий и дымящийся британский танк.

В беседе с ИА Регнум военный эксперт, полковник в отставке Михаил Тимошенко заявил, что ничего уникального у британских танков нет, потому российским войскам легко удалось уничтожить такую машину. По словам Тимошенко, изначальная идея продавать Challenger 2 на Ближний Восток не оправдалась, поэтому половина из оставшихся машин не отремонтирована и непригодна к использованию. Позднее издание The Guardian написало, что уничтожение Challenger 2 на Украине стало первым за 30 лет применения этой модели. Подобная статистика объясняется общим небольшим числом произведённых танков и их редким использованием.