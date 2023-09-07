Москва, 7 сентября, 2023, 12:44 — ИА Регнум. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков оценил на брифинге 7 сентября значимость грядущих региональных выборов с точки зрения Кремля. По его словам, из раза в раз в стране наблюдается высокая явка и ответственное отношение к выборам.

Александр Кряжев/РИА Новости

«Развиваются выборные технологии, выборы становятся более удобными. Они лучше организованы из года в год. Ведётся планомерная работа. Отмечается высокая активность самих избирателей», — заявил представитель Кремля.

Днём ранее Песков отметил, что Кремль поддерживает выдвижение участников специальной военной операции (СВО) в местные органы власти. По словам пресс-секретаря, такая гражданская активность, безусловно, заслуживает самой высокой оценки.

Единый день голосования впервые пройдёт в Донецкой и Луганской Народных Республиках, Запорожской и Херсонской областях. Избирательные кампании идут в 85 субъектах Российской Федерации. В 21 регионе будут прямые выборы должностных лиц, а в 20 субъектах пройдут выборы депутатов местных законодательных органов власти. Глава Центризбиркома Элла Памфилова 23 августа сообщила о регистрации в новых российских регионах 18 списков от пяти парламентских партий на выборах в законодательные собрания. В списки внесли более 1300 кандидатов.

Так, «Единая Россия» выдвинула кандидатуры на посты руководителей новых регионов. На должности глав ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей предложили врио главы ДНР Дениса Пушилина, врио главы ЛНР Леонида Пасечника, врио губернатора Запорожской области Евгения Балицкого и врио губернатора Херсонской области Владимира Сальдо.