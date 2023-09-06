Москва, 6 сентября, 2023, 12:44 — ИА Регнум. Кремль поддерживает выдвижение участников специальной военной операции (СВО) в местные органы власти. Об этом 6 сентября сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Евгений Биятов/РИА Новости

«Это абсолютно нормально и, безусловно, такая гражданская активность этих наших граждан, героев, безусловно, заслуживает самой высокой оценки», — сказал официальный представитель Кремля, отвечая на соответствующий вопрос.

Журналисты также попросили Пескова оценить работу Центризбиркома и его главы Эллы Памфиловой в ходе предвыборной кампании. Он призвал пока не давать каких-либо оценок по этому поводу и дождаться 10 сентября, когда пройдёт единый день голосования.

Единый день голосования впервые пройдёт в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях. Избирательные кампании идут в 85 субъектах Российской Федерации. В 21 регионе будут прямые выборы должностных лиц, а 20 субъектах пройдут выборы депутатов местных законодательных органов власти.

Памфилова 23 августа сообщила, что Центризбирком зарегистрировал в новых российских регионах 18 списков от пяти парламентских партий на выборах в законодательные собрания. В списки внесли более 1300 кандидатов.

«Единая Россия» выдвинула кандидатуры на посты руководителей новых регионов. На должности глав ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей предложили врио главы ДНР Дениса Пушилина, врио главы ЛНР Леонида Пасечника, врио губернатора Запорожской области Евгения Балицкого и врио губернатора Херсонской области Владимира Сальдо.