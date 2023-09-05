Вашингтон, 5 сентября, 2023, 20:37 — ИА Регнум. Белый дом 5 сентября подтвердил поездку президента США Джо Байдена на саммит G20 в Индию, несмотря на обнаруженный у его жены коронавирус.

Michael Reynolds — Pool via CNP/Global Look Press Джо Байден

«Президент отправится в Нью-Дели в Индию для участия в саммите G20», — заявил советник президента по нацбезопасности Джейк Салливан.

Он отметил, что у Байдена запланированы переговоры с премьер-министром Индии Нарендрой Моди.

Как сообщало ИА Регнум, жена Байдена и он сам уже болели коронавирусом в 2022 году. Так, у самого президента его обнаружили в июле, у его супруги Джилл — в августе. При этом сначала о болезни американского лидера сообщила 21 июля пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, а через несколько дней, 30 июля, его лечащий врач Кевин О’Коннор. Супруга Байдена получила положительный результат теста на коронавирус 16 августа. Как отмечалось, она была дважды вакцинирована и получила ещё две бустерные прививки.

В июле 2023 года Байден, говоря о жертвах пандемии коронавируса, ошибся и заявил о 100 погибших в США вместо миллиона. В своей речи президент призывал американцев «быть рядом друг с другом, протягивать руку помощи соседям в горе, стрессе и отчаянии» и заниматься «профилактикой и устранением коренных причин боли и травм, таких как одиночество и изолированность», однако вместо этих призывов речь запомнилась лишь досадной оговоркой.