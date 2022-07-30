Вашингтон, 30 июля, 2022, 22:04 — ИА Регнум. Президент США Джо Байден вновь получил положительный результат теста на коронавирус. Об этом 30 июля сообщил в письме его врач Кевин О’Коннор.

Джо Байден

«После отрицательных тестов вечером во вторник, утром в среду, четверг и пятницу, президент снова получил положительные результаты поздним утром в субботу», — написал О’Коннор.

По его словам, это свидетельствует о фактически восстановившемся положительном статусе.

Он добавил, Байден продолжает чувствовать себя «достаточно хорошо», у него нет симптомов болезни. Тем не менее он снова переходит на процедуры жёсткой изоляции.

Напомним, коронавирус был диагностирован у Байдена 21 июля, а 17 июля он вернулся в Вашингтон из поездки на Ближний Восток.