Вашингтон, 16 августа, 2022, 17:04 — ИА Регнум. Первая леди США Джилл Байден заразилась коронавирусом. Об этом сегодня, 16 августа, сообщает пресс-служба Белого дома США.

(сс) The White House Джилл Байден

Сообщается, что супруга президента США Джзефа Байдена получила положительный результат теста на коронавирус, у нее умеренные симптомы. Джилл Байден будет находится в изоляции в течение как минимум пяти дней.

«После получения отрицательного теста на COVID-19 в понедельник у первой леди поздно вечером стали проявляться симптомы простуды. Она вновь получила отрицательный результат экспресс-теста на антиген, но результат ПЦР-теста оказался положительным», — сказано в заявлении.

При этом известно, что Джилл Байден была дважды вакцинирована против коронавируса и получила ещё две бустерные прививки против ковида. Предполагается, что именно поэтому симптомы коронавирусной инфекции довольно умеренные.

Также отмечается, что Джилл Байден будут лечить препаратом Paxlovid.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на Западе активно рекламируют препарат Paxlovid, так, глава транснациональной корпорации Pfizer Альберт Бурла после четырех прививок от коронавируса всё равно заболел COVID-19 и начал лечится препаратом Paxlovid, который, собственно, Pfizer и разработала. При этом в июне 2022 года компания признала, что Paxlovid ничем не помогает людям со стандартным риском течения коронавирусной инфекции.